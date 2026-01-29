Alten, Elis, Lanson-BCC... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - AB Science

AB Science a reçu un avis d'autorisation pour un brevet américain couvrant le Masitinib dans le traitement du cancer de la prostate métastatique hormono-résistant.

Alten

Alten a réalisé un chiffre d'affaires de 1 023 MEUR au quatrième trimestre 2025, en baisse de -0,35% par rapport au quatrième trimestre 2024. A données constantes, la décroissance organique est de -2,2% (-2,4% en France et -2,2% hors de France).

Colas

Le groupe de travaux publics consolide son ancrage régional en France en intégrant une entreprise familiale bourguignonne aux activités complémentaires.

Eiffage

Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors construction s'établit à 3,24 MdEUR au 31 décembre 2025, contre 3,15 MdEUR un an plus tôt, soit une hausse de 2,9% sur un an. Au quatrième trimestre, il s'établit à 763,9MEUR, contre 751,3 MEUR au 4e trimestre 2024, soit une hausse de 1,7 %.

Elis

Le chiffre d'affaires publié atteint 4 796,8 millions d'euros en 2025, en croissance de +4,9%, dont +3,8% de croissance organique, +1,8% d'effet périmètre et -0,7% d'effet de change.

Emova Group

Le premier réseau en France de ventes de fleurs communiquera ses résultats annuels.

Eutelsat

Eutelsat annonce l'arrêt de l'opération visant à céder ses infrastructures passives du segment sol au fonds d'investissement EQT Infrastructure VI ne pourra pas aboutir, les conditions suspensives n'ayant pas été toutes remplies.

Lanson-BCC

Au cours de l'année 2025, Lanson-BCC a enregistré des expéditions de 265,9 millions de bouteille, soit un repli de 2,2% par rapport à l'exercice précédent. Dans le détail, la France a connu une baisse de 3,7%, tandis qu'à l'international, la contraction a été plus limitée (-1%).

LDLC

Au troisième trimestre de son exercice 2025-2026, LDLC a vu son chiffre d'affaires progresser de 7,6%, à 164,5 millions d'euros. Malgré cette belle progression, il s'agit d'un ralentissement par rapport aux trois mois précédents où les ventes avaient grimpé de 11,1%, à 139,6 millions d'euros.

Maisons du Monde

Le distributeur de meubles et d'objets de décoration livrera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

SBM

Porté par une dynamique solide dans tous ses métiers, notamment les jeux et l'hôtellerie, le groupe monégasque a connu une croissance soutenue de ses revenus au troisième trimestre de son exercice 2025/2026.