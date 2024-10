Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alten: dévisse de 10% vers 79,9E, 'gap' de rupture sous 85,5 information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 10:14









(CercleFinance.com) - Alten dévisse de -10% ver 79,9E, plombé par une décroissance de l'activité comprise entre - 0,4% et - 0,7% pour 2024, et une marge opérationnelle d'activité inférieure aux attentes, de l'ordre de 8,7%.

Le titre qui ouvre un 'gap' de rupture sous 85,5E, enfonce le support majeur des 87E du 29 janvier et 24 février 2021 se dirige vers un prochain objectif de 69E qui correspond au double plancher des 22/09 et 22/10/2020.'





