Alten-CA annuel en baisse organique de 4,5%, amélioration au T4

Alten LTEN.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en décroissance organique de 4,5% pour l'ensemble de l'année 2025 mais d'un quatrième trimestre meilleur que prévu.

Le groupe de conseil en technologies a enregistré un chiffres d'affaires de 4,09 milliards d'euros en 2025, contre 4,14 milliards d'euros un an plus tôt.

"La décroissance de l’activité est principalement due à la forte baisse de l’activité Automobile (-16%)", a déclaré le groupe dans un communiqué.

Il souligne toutefois que l'activité au quatrième trimestre a été meilleure qu'anticipé alors que les secteurs aérospatial et banque/finance ont renoué avec la croissance.

Alten a également déclaré un chiffre d'affaires en décroissance organique de 2,2% au quatrième trimestre, à 1,023 milliard d'euros.

"L’amélioration relative de l’activité au quatrième trimestre contribuera logiquement à l’amélioration de la marge opérationnelle d’activité qui sera donc supérieure à 8,1% du chiffre d’affaires en 2025", a déclaré Alten.

