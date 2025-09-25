Alten, Biosynex, Hexaom...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Adocia

Sur les six premiers mois de l'année, Adocia a généré 2,199 millions d'euros de produits opérationnels, soit une croissance de 52,18 % par rapport au premier semestre 2024. Dans ces produits opérationnels, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1,031 million d'euros, contre 0 un an plus tôt, grâce aux revenus liés à l'étude faisabilité relative à la technologie AdOral, appliquée à une nouvelle incrétine (hormone qui stimule la sécrétion d'insuline) pour un partenaire non divulgué.

Airbus

Airbus a enregistré une commande de la Royal Thai Air Force pour un appareil A330 Multi Role Tanker Transport Plus (MRTT+). Cette évolution basée sur l'A330neo et issue de l'A330 MRTT, un avion de ravitaillement et de transport aérien éprouvé au combat, sera équipée d'un système de ravitaillement à jet et à rampe. Airbus inclura également son kit d'évacuation médicale. L'avion entrera en phase de conversion militaire l'année prochaine sur le site de Getafe en Espagne, pour une livraison finale au client en 2029.

Alten

Alten a fait état d'un résultat net part du groupe de 82,6 millions d'euros au premier semestre, en retrait de 30,2% à la même période en 2024. Le résultat opérationnel d'activité s'élève à 152,1 millions d'euros, soit 7,3% du chiffre d'affaires, contre 8,4% en juin 2024. Le spécialiste de l'ingénierie et des services IT a vu son chiffre d'affaires s'affaisser de 1,1%, à 2,08 milliards d'euros.

Balyo

Baly o rendra compte de ses résultats du deuxième trimestre

Biosynex

Biosynex a indiqué ne pas avoir réussi à finaliser son programme de cession et a été contraint de réviser à la baisse son plan d'affaires en raison d'un climat des affaires difficile aux États-Unis, une consommation des ménages en berne de part et d'autre de l'Atlantique et une conjoncture politico-économique compliquée en France. Avec un chiffre d'affaires de 50,8 millions d'euros, en baisse de 6 % au premier semestre, le laboratoire estime qu'il pourrait ne pas être en mesure d'honorer ses échéances de remboursement d'emprunts en 2026.

Bonduelle

Bonduelle publiera ses résultats du quatrième trimestre 2024-2025

Dekuple

Dekuple dévoilera ses résultats du deuxième trimestre

Equasens

Equasens dévoilera ses résultats du deuxième trimestre

Hexaom

Hexaom a déclaré un résultat net part du groupe de 5,4 millions d'euros au premier semestre, en chute de 48,6%. Le résultat opérationnel courant du constructeur de maisons s'élève à 12,2 millions d'euros, en retrait de 14,1%. Le chiffre d'affaires atteint 306,3 millions d'euros, en baisse de 26,5%. Pour l'exercice 2025, à périmètre non constant, le groupe anticipe une baisse de chiffre d'affaires limitée à 10–15 %, sous réserve notamment du rythme d'ouverture des chantiers du 4ème trimestre, dont les délais tendent à s'allonger.