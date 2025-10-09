Alten annonce une nouvelle gouvernance, Cyril Malargé nommé DG

Alten LTEN.PA a annoncé jeudi une réorganisation de sa gouvernance avec la dissociation des fonctions de président et de directeur général.

Le conseil d’administration a décidé sur proposition du Comité des rémunérations et des nominations de nommer Cyril Malargé en qualité de directeur général.

Simon Azoulay conservera la présidence du conseil d’administration et accompagnera Cyril Malargé dans sa prise de fonctions, a ajouté Alten.

Ces décisions prendront effet au plus tard le 31 janvier 2026.

