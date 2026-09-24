Alten accélère au deuxième trimestre et revoit ses ambitions à la hausse

Le groupe d'ingénierie et de conseil technologique a renoué avec la croissance organique dès le deuxième trimestre, grâce à une activité plus soutenue qu'anticipé. Sur six mois, le chiffre d'affaires progresse de 1,2%, et de 1,6% à périmètre et changes constants, avec une hausse de 3,3% en France et de 0,8% à l'international.

L'amélioration se dessine dans la plupart des zones géographiques, y compris en Allemagne, tandis que le Benelux et les pays nordiques restent à la peine. Côté secteurs, l'aérospatial, la défense-sécurité-naval et le ferroviaire tirent la croissance, tandis que le recul s'atténue dans les autres activités.

Le résultat opérationnel d'activité grimpe de 23%, à 187,3 millions d'euros, faisant passer la marge de 7,3% à 8,9% en un an.

Alten bénéficie notamment du redressement de plusieurs zones géographiques, de gains de productivité et de la réduction de ses frais généraux.

Le résultat net part du groupe progresse pour sa part de 38%, à 113,8 millions d'euros.

La génération de trésorerie s'améliore également, avec un free cash-flow en hausse de 33%, à 104,3 millions d'euros. A fin juin, ALTEN affiche une trésorerie nette de 313 millions d'euros, qui lui laisse d'importantes marges de manoeuvre pour financer son développement.

Dans ce contexte, le groupe relève à nouveau ses perspectives pour 2026. A environnement inchangé, il table désormais sur une croissance organique comprise entre 1,7% et 1,9% et sur une marge opérationnelle d'activité d'environ 9,2%.

Le groupe poursuit parallèlement sa politique de croissance externe, avec deux acquisitions réalisées en France et en Allemagne, représentant près de 90 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé.