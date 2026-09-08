Altaroc VP obtient le label Finansol

(Zonebourse.com) - Depuis 2023, Altaroc a lancé la gamme Altaroc VP. Adossés aux millésimes Altaroc, ces produits ont été conçus pour associer l'investissement en private equity à un mécanisme philanthropique durable : 25% de la plus-value générée est reversée aux grandes associations engagées dans la lutte contre le décrochage scolaire et la réussite des jeunes issus de milieux modestes. L'obtention du label Finansol constitue une reconnaissance importante pour Altaroc VP.

Ses produits deviennent ainsi les premiers fonds de private equity global à bénéficier de ce label, qui distingue les produits d'épargne et d'investissement intégrant un mécanisme de partage clairement identifié.

Cette labellisation apporte une reconnaissance indépendante du caractère solidaire du dispositif. Elle permet notamment d'attester que le mécanisme d'impact social associé aux fonds est identifiable, vérifiable et inscrit dans la durée.

Elle marque également l'inscription d'Altaroc dans l'écosystème de référence de la finance à impact et solidaire porté par FAIR, collectif à l'origine du label Finansol.

La vocation d'Altaroc VP est de démontrer qu'il est possible de rapprocher deux univers encore trop souvent séparés : l'investissement et la philanthropie, sans sacrifier l'un des deux, performance ou impact social.

Les investisseurs peuvent ainsi rechercher la performance de long terme propre au private equity tout en contribuant, à travers le mécanisme solidaire des fonds, à la réussite scolaire et professionnelle de jeunes confrontés aux inégalités de chances.

L'accompagnement des associations par la Fondation AlphaOmega constitue un élément essentiel de ce modèle. Il vise à sélectionner des organisations à fort potentiel d'impact, à renforcer leur efficacité dans la durée et à assurer un suivi rigoureux des résultats obtenus. Cette démarche permet également aux investisseurs de bénéficier d'un reporting structuré sur l'utilisation des ressources et l'impact social généré et de les protéger d'un éventuel risque réputationnel.

Faire de l'épargne un levier d'intérêt général

A terme, l'ambition est de permettre à ces produits de trouver leur place dans les allocations d'actifs patrimoniales comme institutionnelles, et contribuer à faire émerger une nouvelle approche de l'investissement : une épargne capable de financer simultanément une forte création de valeur économique et l'intérêt général.

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