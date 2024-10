Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Altarea: un placement obligataire réalisé information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Le groupe immobilier Altarea annonce avoir placé une nouvelle souche obligataire d'un montant nominal de 300 millions d'euros à échéance sept ans (2 octobre 2031), avec un coupon annuel de 5,50%, auprès d'une base d'investisseurs élargie.



Cette émission s'inscrit dans sa stratégie de financement visant à consolider sa position de liquidité et à allonger la duration de sa dette, renforçant ainsi son profil de crédit à long terme. La date d'émission des obligations sur Euronext Paris est prévue le 2 octobre.





Valeurs associées ALTAREA 107,60 EUR Euronext Paris 0,00%