Altarea: émission de 9.386 actions pour le FCPE

(CercleFinance.com) - Altarea annonce qu'à l'issue des périodes de souscription-rétractation de son augmentation de capital au profit des salariés, le montant total de la souscription du FCPE ressort à 763.551,10 euros, pour un prix de souscription fixé à 81,35 euros.



L'augmentation de capital réservée au FCPE se traduira ainsi par l'émission de 9.386 actions nouvelles. Les actions nouvelles émises dans le cadre de cette opération seront créées et admises aux négociations sur Euronext Paris le 7 juillet.





Valeurs associées ALTAREA 102,2000 EUR Euronext Paris -0,58%