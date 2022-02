Altaprofits enrichit l'offre de supports de ses contrats

(NEWSManagers.com) - Faire du neuf avec du vieux. C’est la stratégie du spécialiste de l’épargne en ligne Altaprofits qui a annoncé vendredi l’enrichissement de ses deux contrats historiques d’un fonds euro croissance, d’une gamme d'ETF et d’une gestion pilotée supplémentaire.

Si ces nouveaux supports, disponibles sur les contrats Altaprofits Vie et Altaprofits Capitalisation, sont une bonne nouvelle pour les épargnants, on est quand même assez loin des «solutions innovantes» vantées par le communiqué de la plateforme. La vraie bonne nouvelle pour les boursicoteurs est l’abaissement du seuil d’accès aux titres vifs européens du SBF120 et de l’Euro Stoxx 50 de 10.000 euros à 1.500 euros.

Un euro croissance ESG

Les clients d’Altaprofits auront accès au fonds Générations Croiss@nce durable, un fonds croissance «nouvelle génération», conforme à la loi Pacte (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises). Conçu et géré par les équipes de Generali Vie, ce fonds propose une garantie partielle en capital à hauteur de 80% (au terme de l’engagement compris entre 8 et 30 ans), un risque de 2 sur 7 sur l’échelle SRRI et une diversification de l’investissement avec prise en compte de critères ESG.

Les souscripteurs des contrats Altaprofits Vie et Altaprofits Capitalisation auront également accès à une gamme variée d’ETF répliquant des indices obligataires, monétaires, sectoriels, géographiques ou encore thématiques. Ces fonds seront accessibles dès 300 euros d’investissement.

Enfin, Altaprofits met à disposition de ses clients un mandat en gestion pilotée conçu par la société de gestion Generali Wealth Solutions (GWS). Cette stratégie associera gestion indicielle et gestion thématique et sera disponible à partir de 300 euros. L’épargnant pourra choisir parmi deux profils de gestion pilotée en fonction de ses objectifs de performance et de son appétence au risque. Le profil «GWS Patrimoine» a un SRRI de 4 sur 7 et le profil «GWS Conviction» un SRRI de 5 sur 7. Avec ce nouveau mandat, l’épargnant a désormais le choix entre les conseils de trois sociétés de gestion.