Altaprofits dévoile son assistant d'allocation d'actifs

(Zonebourse.com) - Disponible dès aujourd'hui, pour les nouvelles souscriptions de contrats d'assurance vie et de capitalisation de la gamme Altaprofits, Orion met à disposition des épargnants une technologie d'allocation d'actifs jusqu'ici réservée aux professionnels. Ce robo-advisor nouvelle génération conçoit des allocations personnalisées tout en laissant à chacun la maîtrise de ses décisions d'investissement.

Destiné à devenir à terme l'assistant d'allocation d'actifs de l'ensemble des épargnants d'Altaprofits en gestion libre, Orion s'inscrit dans la continuité de l'ADN d'innovation de la marque. Il succède à l'Asset Allocator, le robo-advisor lancé dès 2001 par Altaprofits, qui figurait la première solution digitale d'aide à l'investissement du marché français.

Une nouvelle génération de conseil digital d'allocation d'actifs

Orion s'appuie sur un algorithme à la puissance de calcul avancée développé par Active Asset Allocation, société française indépendante spécialisée en ingénierie financière digitale.

Cet assistant d'allocation d'actifs analyse l'ensemble de l'univers d'investissement accessible au sein des contrats d'assurance vie et de capitalisation distribués par Altaprofits : fonds en euros, fonds croissance, OPCVM, ETF, SCPI, OPCI, FCPR (hors produits structurés et titres vifs). Il construit une allocation d'actifs grâce à une analyse multicritères : performance passée, stabilité dans le temps, qualité des données, niveau de durabilité (ESG), adéquation au profil épargnant.

Pour construire une allocation pertinente, Orion ne se limite pas à l'analyse des performances passées. Son algorithme s'appuie sur des méthodes statistiques avancées pour estimer le rendement potentiel et le niveau de risque de chaque fonds. Il évalue ensuite des milliers de combinaisons afin d'identifier l'allocation optimale au regard des objectifs, du profil de risque et des contraintes de l'investisseur. L'allocation retenue est mathématiquement la meilleure possible dans le cadre des contraintes préalablement définies.

En quelques secondes, Orion propose à l'épargnant une allocation claire et transparente, accompagnée d'indicateurs lui permettant d'en comprendre la construction : niveau de risque et volatilité estimée, part des investissements durables et leurs thématiques, diversification géographique et par classe d'actifs. L'épargnant reste libre de l'ajuster, de la suivre dans le temps ou d'en discuter avec son conseiller.

Il peut également construire librement sa propre allocation et la soumettre à l'analyse d'Orion, qui lui restitue les mêmes indicateurs. L'épargnant peut ainsi évaluer ses choix et, notamment, vérifier leur cohérence avec ses préférences de durabilité.

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