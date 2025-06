Altamir: projet d'OPAS déposé auprès de l'AMF information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 10:07









(CercleFinance.com) - BNP Paribas et Crédit Agricole CIB, agissant pour le compte de la SAS Amboise, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Altamir, un projet qui avait été annoncé le 2 mai dernier.



Suite à la constitution d'une action de concert entre Amboise, TT Investissements et Romain Tchenio et ses enfants, le concert nouvellement formé détient 75,44% du capital et 75,47% des droits de vote de cette société de private equity.



Amboise s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 28,50 euros, la totalité des 8.922.483 actions (à l'exception des actions B) qu'il ne détient pas, soit 24,42% du capital et 24,44% des droits de vote, sans intention de mettre en oeuvre de retrait obligatoire.





Valeurs associées ALTAMIR 28,6000 EUR Euronext Paris +1,42%