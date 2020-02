ALTAMIR : L'ANR d'Altamir franchit la barre stratégique du milliard d'euros au 31 décembre 2019

Paris, le 4 février 2020 - Au 31 décembre 2019, l'Actif Net Réévalué d'Altamir franchit la barre du milliard d'euros (ANR estimé) contre 792,9M€ au 31 décembre 2018 et 886,4M€ au 30 septembre 2019.

Après avoir enregistré une hausse de 16% sur le premier semestre, l'ANR a connu au deuxième semestre 2019 une nouvelle croissance à deux chiffres, portant sa progression sur l'ensemble de l'année à près de 30% (en incluant le dividende versé en juillet).

« L'année 2019 est à marquer d'une pierre blanche, avec une très forte rotation du portefeuille et un accroissement de près de 30% de l'ANR, qui atteint l'objectif long terme du milliard d'euros. Ces résultats démontrent la pertinence de la stratégie d'internationalisation et de diversification conduite depuis plusieurs années. » commente Maurice Tchenio, Président d'Altamir Gérance.

L'ANR définitif au 31 décembre 2019 ainsi que les objectifs pour 2020 et les années à venir seront communiqués le 11 mars prochain (après Bourse).

A propos d'Altamir

Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et dont le portefeuille d'investissement s'élève à près de 1 Mds€. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs essentiellement non cotés.

La politique d'investissement d'Altamir consiste à investir au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Apax Partners SAS et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.

Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (TMT, Consumer, Santé, Services) et sur des segments de marché complémentaires (PME en Europe continentale et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).

La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.

