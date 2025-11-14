 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 160,50
-0,95%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Altamir dévoile un repli de 2,1% de l'actif net réévalué par action sur 9 mois
information fournie par AOF 14/11/2025 à 18:16

(AOF) - L'actif net réévalué par action d'Altamir s'élève à 33,27 euros au 30 septembre 2025, après distribution d'un dividende de 1,06 euro par action. En incluant le dividende, il a reculé de 2,1% par rapport au 31 décembre 2024 (35,06 euros). Le société cotée de private equity a précisé qu’au 31 mars et au 30 septembre, elle ne réévalue que les sociétés cotées du portefeuille, ainsi que celles dont les cessions sont annoncées au cours du trimestre.

Près de 99,6 millions d'euros ont été investis et engagés sur 9 mois, dont 6,2 millions d'euros au troisième trimestre. Elle a par ailleurs enregistré 89,5 millions d'euros de produits de cession et revenus sur 9 mois, dont 9,7 millions d'euros au troisième trimestre.

Les comptes sociaux affichent au 30 septembre 2025 une trésorerie nette de -70,2 millions d'euros, contre 17,3 millions d'euros au 30 juin 2025 et -17,7 millions d'euros au 31 décembre 2024. Au 30 septembre 2025 le montant maximum des engagements d'Altamir s'établit à 481,3 millions d'euros (dont 139 millions d'euros investis ou engagés mais non encore appelés et 114,1 millions d'euros de distributions potentiellement rappelables) qui seront investis sur les 4 prochaines années.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ALTAMIR
27,500 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank