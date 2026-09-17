ALTAMIR : ANR d'Altamir en hausse de 5,0% sur le semestre. Très bonne performance du portefeuille

Paris, le 17 septembre 2026 – Au 30 juin 2026, l 'Actif Net Réévalué par action s'élève à 33,95€ , en hausse de 5,0% par rapport au 31 décembre 2025 (32,32€/action).

1. PERFORMANCE

L'Actif Net Réévalué (capitaux propres en IFRS) s'élève à 1 239,5M€ (contre 1 179,9M€ au 31 décembre 2025). Son évolution au cours du semestre s'explique par les éléments suivants :

Management Accounts



En M€ Portefeuille Trésorerie (Dette)

& Autres actifs et passifs Provision pour carried ANR ANR 31/12/2025 1 508,6 (222,6) (106,1) 1 179,9 + Investissements 50,4 (50,4) - - - Cessions (12,7) 12,7 - - + Intérêts et autres produits financiers (dividendes inclus) - 0,7 - 0,7 +/- Variation positive ou négative de juste valeur 66,5 (33,4) 34,3 67,4 +/- Achats et charges externes (11,5) 3,0 - (8,5) - Dividendes - - - ANR 30/06/2026 1 601,3 (290,0) (71,8) 1 239,5

En intégrant un effet de change positif de 7,6 M€ , la création de valeur totale atteint 68,1 M€ sur le semestre , dont 66,5M€ de création de valeur non réalisée. Cette progression reflète la solide performance opérationnelle de l'ensemble du portefeuille , avec une contribution positive de chacun des quatre secteurs. Les Services constituent le premier contributeur à la création de valeur ( 21,9 M€ ),

notamment grâce à HRK Lunis, Veriforce et Infraneo, suivis par la Tech (20,2 M€) , portée notamment par Odin, ThoughtWorks, Hirsch et Teciem.

2. ACTIVITE

a) 15,3M€ de produits de cessions totales et partielles encaissés sur le semestre (contre 79,7M€ au 1 er semestre 2025) :

Les produits de cession partielles et revenus encaissés au cours du semestre comprennent principalement les dividendes versés par les sociétés OnCourse Home Solutions (7,1M€) et Authority Brands (1M€).

Ils incluent également les produits de cessions issus des fonds à hauteur de 2M€, principalement du fonds Apax Digital (1,8M€).

b) 37,3M€ investis et engagés sur le semestre (contre 93,5M€ au 1 er semestre 2025) :

29,2M€ ont été investis et engagés via le fonds Apax XI LP dans 3 sociétés :

Sedex (14,5M€ engagés, transaction non finalisée au 30 juin ) : fondée en 2004 par un consortium de grands distributeurs britanniques (dont Marks & Spencer, Sainsbury's et Tesco) Sedex est devenue la première plateforme mondiale de gestion des risques dans les chaînes d'approvisionnement, spécialisée dans la conformité sociale. Elle permet aux grandes entreprises de vérifier que leurs fournisseurs respectent les droits des travailleurs, les conditions de sécurité et les normes éthiques sur leurs sites de production. Dans 180 pays, Sedex connecte plus de 100000 acheteurs et fournisseurs autour de SMETA, l'un des standards d'audit social les plus largement reconnus au niveau mondial.

Yad2 (11,0M€ investis) : fondée en 2001 à Tel Aviv, Yad2 est la principale plateforme de petites annonces en Israël, couvrant notamment l'immobilier et l'automobile (environ 80% des revenus) ainsi que l'emploi. Son modèle repose surtout sur les professionnels (agents, concessionnaires, etc.) qui paient des abonnements pour publier des annonces et générer des contacts, tandis que l'accès est majoritairement gratuit pour les particuliers.

Id Fresh Food (3,7M€ investis) : fondée en 2005 à Bengalore, iD FreshFood est la première société indienne de plats frais, prêts à cuisiner, sans conservateurs et préparés de manière traditionnelle. Présente aujourd'hui dans plus de 50 villes en Inde et dans le Golfe Persique, elle emploie près de 2 400 personnes et détient une part de marché estimée à 50%/60% sur ses segments clés (pâtes idli/dosa et pains indiens).

Par ailleurs, un ajustement négatif de 9,5M€ a été comptabilisé pour tenir compte des montants finaux investis via le fonds Apax Seven2 MidMarketX dans la société Zwart Techniek et via le fonds Apax XI LP dans la société Teciem.

10,9M€ ont été investis via les fonds , principalement via les fonds Altaroc Odyssey ,

Enfin, 6,7M€ d'investissements complémentaires ont été réalisés au sein du portefeuille existant, principalement via le fonds Seven2 MidMarket X pour financer les acquisitions réalisées par Infraneo (2,0M€) et Odin (2,0M€).

3. TRESORERIE ET ENGAGEMENTS

Les comptes sociaux affichent au 30 juin 2026 une trésorerie nette de -71,9M€ (contre -56,7M€ au 31 décembre 2025 et -72,3M€ au 31 mars 2026), traduisant le faible niveau des cessions sur les derniers mois.

Dans ce contexte, si la liquidité disponible à très court terme demeure contrainte, la Société dispose d'un portefeuille d'actifs significatif et de plusieurs leviers de liquidité : en effet, outre les cessions d'ores et déjà annoncées, Seven2 et Apax vont réaliser des opérations de liquidité d'ici la fin de l'année et Altamir travaille en parallèle sur des opérations complémentaires. Ces différents leviers permettent à la Société de préserver sa flexibilité financière et sa capacité à saisir de nouvelles opportunités d'investissement d'ici la fin de l'exercice.

Au 30 juin 2026 le montant maximum des engagements d'Altamir s'établit à 287,5M€ (dont 55,9M€ engagés mais non encore appelés) auxquels s'ajoutent 114,6M€ de distributions pouvant être rappelées.

Ces engagements se décomposent en :

Pour les fonds en période d'investissement : 306,9M€ (dont 8% de distributions pouvant être rappelées), principalement 147,2M€ dans le fonds Apax XI LP, 71,7M€ dans le fonds Seven2 MidMarket X et 59,0M€ dans les fonds Altaroc Odyssey ;

Pour les fonds en période de désinvestissement : 95,2M€ (dont 95% de distributions pouvant être rappelées) principalement 55,3M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax X LP, 14,0M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax MidMarket VIII et 10,6M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax IX LP.

4. FAITS MARQUANTS DEPUIS LE 30 JUIN 2026

Apax a annoncé l'acquisition, via deux transactions distinctes, de techoraco et d' Institutional Investor : techoraco est la plateforme événementielle mondiale de référence pour le secteur des infrastructures numériques et Institutional Investor est une plateforme leader de mise en relation des investisseurs institutionnels. Apax entend regrouper les deux sociétés au sein d'un même portefeuille d'événements sans toutefois les fusionner, avec l'ambition d'y intégrer à terme d'autres marques complémentaires.

Apax a également annoncé l'acquisition auprès du groupe Gerresheimer de Centor et Primary Packaging Plastics , deux sociétés leaders de l'emballage pharmaceutique et des flacons de médicaments sur prescription. L'ensemble représente 16 sites de production dans neuf pays, environ 2 400 salariés et a généré un chiffre d'affaires combiné d'environ 570 millions d'euros en 2025.

Apax Digital II a annoncé deux investissements.

Enfin, Apax a annoncé les cessions totales des sociétés Tosca et Oncourse Home Solutions , détenues respectivement via le fonds Apax IX LP et via le fonds Apax X LP.

Les états financiers IFRS d'Altamir pour le semestre clos au 30 juin 2026 ont été arrêtés par le Conseil d'administration d'Altamir Gérance le 15 septembre 2026. Ils ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes.

5. PROCHAIN RENDEZ-VOUS

ANR au 30/09/2026 18 novembre 2026, après bourse

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ZOOM SUR LE PORTEFEUILLE AU 30 JUIN 2026

Au 30 juin 2026, le portefeuille d'Altamir, valorisé à 1 601,3M€ (contre 1 508,6M€ au 31 décembre 2025), est composé de 68 sociétés dont 2 sociétés cotées qui représentent environ 1% de la juste valeur du portefeuille ( InnovAge , et Openlane ). Le portefeuille n'inclut pas la société Sedex dont l'acquisition n'était pas finalisée au 30 juin 2026.

Au cours du 1 er semestre 2026, les sociétés du portefeuille d'Altamir ont enregistré une progression de + 12,4% de leur EBITDA moyen pondéré par le montant résiduel investi dans chaque société.

Les 20 principaux investissements représentant environ 65% de la valeur totale du portefeuille au 30 juin 2026 sont, par ordre décroissant, les suivants :

THOM Acteur de référence de la distribution de bijoux en Europe (+ 1 000 points de vente)

Dans un environnement de marché exigeant THOM enregistre, sur les six premiers mois de l'exercice 2025/2026, une croissance de 4 % de son chiffre d'affaires, portée par une bonne dynamique commerciale, notamment dans l'e-commerce. L'EBITDA croît de 1 %, la maîtrise des coûts, la politique de couverture et les ajustements tarifaires ayant permis de limiter l'impact de la hausse du cours de l'or sur les marges. DSTNY Un leader européen dans les solutions de communications sécurisées dans le cloud (UCaaS) à destination des sociétés innovantes

Au 30 juin 2026, Dstny affiche un chiffre d'affaires globalement stable et un EBITDA normalisé en hausse de 16 %, soutenu par la forte progression des revenus récurrents UCaaS. Le Groupe poursuit sa transformation vers les activités logicielles et les solutions d'IA afin de renouer avec une croissance durable et de renforcer son profil de création de valeur. GRAITEC Editeur et distributeur international de logiciels BIM (Building Information Modelling) pour la conception, le calcul, la simulation, la fabrication et la gestion collaborative

Au 1er semestre 2026, Graitec affiche un chiffre d'affaires stable et un EBITDA en hausse de 11 %, grâce à la bonne performance des autres solutions du Groupe et d'Autodesk ainsi qu'à une maîtrise rigoureuse des coûts. Le plan de création de valeur est axé sur le développement des logiciels propriétaires, la croissance externe et l'accélération de la transformation digitale et de l'IA. ODIN Un des principaux fournisseurs néerlandais de services IT externalisés et opérés dans le cloud

Au 1er semestre 2026, Odin affiche une forte croissance de son chiffre d'affaires (+41 %) et de son EBITDA (+43 %), portée notamment par les acquisitions et la solide performance de la BU Previder.

Les revenus récurrents progressent de 62 % et représentent désormais 63% du chiffre d'affaires, renforçant significativement le profil récurrent du Groupe. ODIGO Leader des solutions de Contact Center as a Service (CCaaS) principalement destinées aux grandes entreprises

Odigo affiche un chiffre d'affaires en légère progression (+1 %) sur le semestre porté notamment par la croissance des revenus SaaS récurrents, et un EBITDA en hausse de 6 %. La dynamique commerciale s'est nettement accélérée au deuxième trimestre, notamment grâce à de nouveaux contrats, à l' upsell et au déploiement de fonctionnalités d'IA auprès des clients existants. HIRSCH Un leader français de la sécurité électronique premium pour les sites sensibles ayant des besoins en sécurité élevés

Au 1er semestre 2026, Hirsch affiche une croissance de 9 % de son chiffre d'affaires, en nette accélération au 2? trimestre (+16 %), tandis que l'EBITDA est en léger retrait dans un contexte de poursuite des investissements. La dynamique commerciale reste solide, avec des prises de commandes en hausse de 11 % et plusieurs contrats majeurs renforçant la visibilité sur les revenus futurs. OPTEVEN Un des leaders européens des services et produits d'assurance en garantie panne mécanique, assistance et entretien de véhicules avec une présence commerciale dans 11 pays

Au 1er semestre 2026, Opteven affiche une solide performance avec une marge brute en hausse de 16 % et un EBITDA en progression de 19%. Le Groupe poursuit son expansion internationale et sa transformation par l'IA, avec l'acquisition de Conexão Garantias au Portugal et le déploiement de solutions d'IA en France. MENTAL CARE GROUP Fournisseur de soins ambulatoires pour les troubles de santé mentale de gravité légère ou moyenne

Au 1 er semestre 2026, Mental Care Group affiche une croissance de 30% de son chiffre d'affaires et de son EBITDA, soutenue par la croissance externe, la hausse des tarifs et l'augmentation du nombre de thérapeutes. Le Groupe accélère le déploiement de ses initiatives d'efficacité opérationnelle et d'IA, parallèlement à la relance de sa stratégie d'acquisitions. AEB Un leader mondial dans le domaine des ingrédients et services pour les boissons et les produits alimentaires

Au 1er semestre 2026, AEB affiche un chiffre d'affaires en recul de 3% et un EBITDA en baisse de 15 %, principalement sous l'effet d'un environnement difficile en Argentine. Le Groupe renforce son plan d'optimisation des coûts avec de nouvelles initiatives visant à améliorer sa profitabilité. INFRANEO Un acteur de référence dans la gestion patrimoniale des infrastructures en Europe

Au 1er semestre 2026, Infraneo affiche une croissance de 28 % de son chiffre d'affaires, portée par les acquisitions, tandis que l'EBITDA est en légère hausse. Le Groupe bénéficie d'un carnet de commandes solide et améliore sa performance opérationnelle, notamment grâce à un programme de transformation fondé sur l'IA. VERIFORCE Un leader dans les solutions intégrées dédiées à la gestion des risques supply chain (SCRM)

Sur les cinq mois au 31 mai 2026, Veriforce affiche une croissance de 15% de son chiffre d'affaires et de 21 % de son EBITDA ajusté, portée par la dynamique commerciale, la maîtrise des coûts et les synergies d'intégration. Le Groupe accélère l'exécution de son plan de création de valeur, notamment en Amérique du Nord. INFOVISTA Un des principaux éditeurs de solutions logicielles à travers le monde pour la gestion de la performance des réseaux

Sur son exercice 2025/2026 (clos le 30 juin 2026), Infovista affiche une solide performance, avec un chiffre d'affaires en hausse de 8 % et un EBITDA en progression de 20 %, bénéficiant toutefois d'un effet de base favorable. La société déploie sa feuille de route IA pour soutenir sa croissance à moyen terme. FULGARD Un acteur de référence sur le marché italien de la sécurité au travail

Au 1er semestre 2026, Fulgard affiche une croissance de 16 % de son chiffre d'affaires, portée par ses activités récurrentes, qui représentent plus de 80 % des revenus, alors que les activités Projets sont plus volatiles. Le Groupe poursuit sa stratégie de croissance externe, avec deux acquisitions finalisées depuis novembre 2025 et plusieurs opérations en cours. HRK LUNIS Un des principaux gestionnaires de fortune indépendants (Independent Wealth Managers – IWM) en Allemagne et l'une des rares plateformes de consolidation sur le marché DACH

Au 1er semestre 2026, HRK Lunis affiche une croissance de 7 % de son chiffre d'affaires et de 1 % de son EBITDA, portée par la hausse des encours et les commissions de performance. L'acquisition stratégique d'Eyb & Wallwitz porte les encours à environ 11 Md€, renforçant les capacités d'investissement du Groupe et son potentiel de synergies. THOUGHTWORKS Une entreprise leader dans la transformation digitale et le développement de logiciels

Au 1er semestre 2026, ThoughtWorks affiche une croissance organique à deux chiffres de son chiffre d'affaires dans un contexte de reprise des projets Data & IA et de modernisation des systèmes.

La marge d'EBITDA progresse significativement, soutenue notamment par les économies réalisées sur les frais généraux et administratifs. EFFICY Un leader européen dans le secteur des logiciels de CRM

Au 1er semestre 2026, Efficy affiche des revenus récurrents stables (environ 80 % du chiffre d'affaires), la croissance du Cloud CRM compensant le recul du Cloud Marketing. Le Groupe poursuit le développement de son offre CRM enrichie par l'IA et sa stratégie de croissance externe, avec plusieurs opportunités d'acquisition à l'étude. LUMION Un leader mondial dans le domaine des logiciels de visualisation 3D pour l'industrie AIC (Architecture, Ingénierie, Construction)

Au 1er semestre 2026, Lumion affiche un ARR et un EBITDA stables, tandis que le nombre d'utilisateurs payants progresse de 8 %, dans un contexte de poursuite des investissements. L'offre continue à s'enrichir, notamment avec des solutions intégrant de l'IA. EXPEREO Fournisseur global d'accès managé à Internet et au cloud

Au 1er semestre 2026, Expereo affiche un chiffre d'affaires en recul de 4 % et un EBITDA de 14 %, pénalisés par l'activité indirecte, tandis que l'activité directe poursuit sa croissance. Le plan de remédiation de l'activité indirecte montre des premiers signes encourageants, avec au 2? trimestre la meilleure performance commerciale depuis 2023. ODIDO Une entreprise leader dans la transformation digitale et le développement de logiciels

Sur douze mois au 31 mars 2026, Odido affiche une croissance de 3 % de ses revenus et de 10 % de son EBITDA, avec une génération de trésorerie en nette amélioration et la poursuite du désendettement.

Le Groupe poursuit ses initiatives de création de valeur, notamment l'optimisation des coûts et du BFR. CRYSTAL Le leader français de la gestion privée indépendante

Au 1er semestre 2026, Crystal affiche une performance supérieure aux objectifs du plan d'investissement, malgré un chiffre d'affaires en recul de 3%. Le Groupe poursuit activement sa stratégie de consolidation du marché français avec deux acquisitions réalisées et une troisième signée au cours du semestre.

A propos d'Altamir

Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et dont l'ANR s'élève à plus de 1,2 Mds€. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs essentiellement non cotés.

La politique d'investissement d'Altamir consiste à investir principalement au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Seven2 et Apax Partners, deux leaders du private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.

Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation de Seven2 et Apax (Tech et Telco, Services et Consumer) et sur des segments de marché complémentaires (PME en Europe continentale et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).

La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.

Pour en savoir plus : www.altamir.fr

Contact

Claire Peyssard Moses

Tél. : +33 6 34 32 38 97

E-mail : investors@altamir.fr

GLOSSAIRE

EBITDA : Earnings Before Interest, Depreciation and Amortisation, équivalent de l'Excédent Brut d'Exploitation

ANR : Actif net réévalué net d'impôt, part des Associés Commanditaires porteurs d'actions ordinaires

Croissance organique : croissance à périmètre et taux de change constants

Uplift : écart entre le prix de vente d'un actif et sa dernière valorisation dans nos livres préalablement à sa cession

Trésorerie nette : disponibilités diminuées des dettes financières à court terme.