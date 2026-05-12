ALTAMIR : ANR d'Altamir au 31 mars 2026 : 32,59 EUR /action, en hausse de 0,8% par rapport au 31 décembre 2025

Paris, le 12 mai 2026 – Au 31 mars 2026, l 'Actif Net Réévalué par action d'Altamir s'élève à 32,59€ , en hausse de 0,8% par rapport au 31 décembre 2025 (32,32€).

Rappelons qu'au 31 mars et au 30 septembre, Altamir ne réévalue que les sociétés cotées du portefeuille ainsi que celles dont les cessions sont réalisées au cours du trimestre.

1. PERFORMANCE

L'Actif Net Réévalué (capitaux propres en IFRS) s'élève à 1 189,8M€ au 31 mars 2026 (contre 1 179,9M€ au 31 décembre 2025).

L'évolution au cours du trimestre s'explique par les éléments suivants :

Management Accounts



En M€ Portefeuille Trésorerie (Dette)

& Autres actifs et passifs Provision pour carried ANR ANR 31/12/2025 1 508,6 (222,7) (106,0) 1 179,9 + Investissements 24,0 (24,0) - - - Cessions (6,7) 6,7 0,6 0,6 + Intérêts et autres produits financiers (dividendes inclus) - 0,3 - 0,3 +/- Variation positive ou négative de juste valeur 7,0 0,1 14,7 21,8 +/- Achats et charges externes - (12,9) - (12,9) - Dividendes versés - - - - ANR 31/03/2026 1 532,9 (252,5) (90,7) 1 189,8

La création de valeur du portefeuille (+7,1M€ sur le trimestre) reflète principalement la revalorisation des fonds Altaroc Odyssey et la hausse du cours de bourse de la société InnovAge .

2. ACTIVITE

Investissements et engagements : 24,1M€ (48,5M€ au 1 er trimestre 2025)

Au cours du trimestre deux nouveaux investissements ont été réalisés via le fonds Apax XI LP dans :

IdFresh Food (3,7M€ investis) : fondée en 2005 à Bengalore, iD Fresh Food est la première société indienne de plats frais, prêts à cuisiner, sans conservateurs et préparés de manière traditionnelle. Présente aujourd'hui dans plus de 50 villes en Inde et dans le Golfe Persique, elle emploie près de 2 400 personnes et détient une part de marché estimée à 50%/60% sur ses segments clés (pâtes idli/dosa et pains indiens).

(3,7M€ investis) : fondée en 2005 à Bengalore, est la première société indienne de plats frais, prêts à cuisiner, sans conservateurs et préparés de manière traditionnelle. Présente aujourd'hui dans plus de 50 villes en Inde et dans le Golfe Persique, elle emploie près de 2 400 personnes et détient une part de marché estimée à 50%/60% sur ses segments clés (pâtes idli/dosa et pains indiens). Yad2 (11,0M€ investis) : fondée en 2001 à Tel Aviv, Yad2 est la principale plateforme de petites annonces en Israël, couvrant notamment l'immobilier et l'automobile (environ 80% des revenus) ainsi que l'emploi. Son modèle repose surtout sur les professionnels (agents, concessionnaires, etc.) qui paient des abonnements pour publier des annonces et générer des contacts, tandis que l'accès est majoritairement gratuit pour les particuliers.

Par ailleurs, 8,3M€ ont été investis via les fonds, principalement via les fonds Altaroc Odyssey et un ajustement de -2,1M€ a été comptabilisé sur le prix d'acquisition de la société Teciem .

Enfin, 3,2M€ d'investissements complémentaires ont été comptabilisés pour financer les acquisitions réalisées par les sociétés Odin (1,8M€), Lumion (0,8M€) et Altus (0,5M€).

Cessions totales et partielles : 8,9M€ (2,2M€ au 1 er trimestre 2025)

Les produits de cession partielles et revenus encaissés au cours du trimestre comprennent principalement un dividende de 5,8 M€ versé par la société OnCourse Home Solutions et les revenus de 1,2M€ issus de la cession partielle de Fractal .

Ils incluent également des produits de cessions issus des fonds Altaroc Odyssey 2021, 2022 et 2023 (1,1 M€), ainsi que le produit de la vente d'une société via le fonds Apax Digital (0,9 M€).

3. TRESORERIE ET ENGAGEMENTS

Les comptes sociaux affichent au 31 mars 2026 une trésorerie nette de -72,3M€ (contre -56,7M€ au 31 décembre 2025).

Au 31 mars 2026 le montant maximum des engagements d'Altamir s'établit à 464,7M€ (dont 129,8M€ engagés mais non encore appelés), principalement :

Pour le vintage 2023 : 195,1M€ dont :

173,5M€ dans le fonds Apax XI LP ;

21,6M€ dans le fonds Apax Development II ;

Pour le vintage 2019 : 208,3M€ , dont :

71,8M€ dans le fonds Seven2 MidMarket X, dont 24,0M€ de distributions pouvant être rappelées ;

73,0M€ dans les fonds Altaroc Odyssey 2021, Altaroc Odyssey 2022, Altaroc Odyssey 2023, Altaroc Odyssey 2024 et Altaroc Odyssey 2025 ;

53,5M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax X LP ;

8,1M€ dans le fonds Apax Digital II ;

1,1M€ dans la société Dstny ;

; 0,5M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax Development ;

0,3M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax Digital ;

Pour le vintage 2016 : 57,7M€ , dont principalement :

29,9M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax MidMarket IX;

14,0M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax MidMarket VIII;

10,6M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax IX LP ;

2,7M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax VIII LP.

Ces engagements incluent par ailleurs un engagement de 3,6M€ dans le fonds de continuation Duality (dont 0,8M€ de distributions pouvant être rappelées).

Pour mémoire, Altamir bénéficie d'une clause d' opt-out activable tous les 6 mois, qui lui permet d'ajuster à concurrence de 100M€ le niveau de son engagement dans le fonds Seven2 Midmarket X.

4. FAITS MARQUANTS DEPUIS LE 31 MARS 2026

Au 1 er mai 2026 Eddie Misrahi a été nommé Président-Directeur Général d'Altamir Gérance, gérant d'Altamir. Maurice Tchenio, qui reste administrateur d'Altamir Gérance, continue d'accompagner Altamir et demeure étroitement associé à la stratégie et aux grandes orientations de la Société.

L'Assemblée Générale a nommé Isabelle Andrès en qualité de membre du Conseil de Surveillance, en remplacement de Marleen Groen. Isabelle Andrès rejoint également le Comité d'audit, désormais présidé par Anne Landon.

Par ailleurs, Apax a annoncé l'acquisition de la société Sedex , un leader mondial des solutions de gestion des risques dans les chaînes d'approvisionnement. Fondée en 2004 Sedex compte désormais 100 000 clients dans 180 pays et dans 35 secteurs d'activité, notamment les biens de consommation, la distribution, l'alimentation et les boissons.

Enfin, le fonds Apax Digital II a annoncé un investissement.

5. PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Résultats semestriels et ANR au 30/06/2026 17 septembre 2026, après bourse ANR au 30/09/2026 18 novembre 2026, après bourse

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A propos d'Altamir

Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et dont l'ANR s'élève à près de 1,2Mds d'euros. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs essentiellement non cotés.

La politique d'investissement d'Altamir consiste à investir principalement au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Seven2 et Apax, deux leaders du private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.

Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (Tech & Telco, Consumer, Santé, Services) et sur des segments de marché complémentaires (PME en Europe continentale et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).

La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.

Pour en savoir plus : www.altamir.fr

Contact

Claire Peyssard Moses

Tél. : +33 6 34 32 38 97

E-mail: claire.peyssard-moses@altamir.fr

GLOSSAIRE

EBITDA : Earnings Before Interest, Depreciation and Amortisation, équivalent de l'Excédent Brut d'Exploitation

ANR : Actif net réévalué net d'impôt, part des Associés Commanditaires porteurs d'actions ordinaires

Croissance organique : croissance à périmètre et taux de change constants

Uplift : écart entre le prix de vente d'un actif et sa dernière valorisation dans nos livres préalablement à sa cession

Trésorerie nette : disponibilités diminuées des dettes financières à court terme.