Alstom: vise une croissance organique du CA d'environ 5% information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 18:05









(CercleFinance.com) - Alstom a enregistré 4,3 milliards d'euros de commandes au cours du troisième trimestre 2024/25 (du 1er octobre au 31 décembre 2024). Le chiffre d'affaires s'est élevé à 4 672 millions d'euros au 3ème trimestre 2024/25, contre 4 332 millions d'euros au 3ème trimestre 2023/24. La production en Matériels Roulants a totalisé 1 098 voitures.



Pour les neuf premiers mois de 2024/25 (du 1er avril au 31 décembre 2024), les prises de commandes d'Alstom se sont établies à 15,2 milliards d'euros, contre 13,9 milliards d'euros sur la même période lors de l'exercice précédent.



Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 13 448 millions d'euros, soit une croissance de 5,3 % sur une base publiée et une croissance organique de 6,9 % par rapport à la même période de l'exercice fiscal précédent. La production en Matériels Roulants a totalisé 3 101 voitures pour les 9 mois.



Le carnet de commandes au 31 décembre 2024 a atteint 94,7 milliards d'euros



Le groupe annonce ses perspectives pour l'exercice fiscal 2024/25. Il s'attend à un ratio ' commandes sur chiffre d'affaires ' au-dessus de 1, une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 5 %, une marge d'exploitation ajustée à environ 6,5 % et une génération de cash-flow libre dans une fourchette de 300 à 500 millions d'euros.





Valeurs associées ALSTOM 20,71 EUR Euronext Paris -0,48%