information fournie par Reuters • 14/08/2025 à 13:35

Alstom va moderniser la ligne ferroviaire Bucarest-Giurgiu en Roumanie

Alstom SA ALSO.PA :

* ALSTOM VA MODERNISER LA LIGNE FERROVIAIRE BUCAREST-GIURGIU EN ROUMANIE AVEC L'ÉLECTRIFICATION ET LE SYSTÈME DE SIGNALISATION ERTMS

* MONTANT TOTAL D'ENVIRON 450 MILLIONS D'EUROS, DONT LA PART D'ALSTOM EST D'ENVIRON 25%

(Rédaction de Gdansk)