Alstom va moderniser la ligne de métro m2 de Lausanne
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 08:45
Le projet permettra d'augmenter la fréquence des circulations et la capacité de transport de passagers grâce au déploiement d'un nouveau système CBTC ( communication-based train control ), combiné à la modernisation à mi-vie de la flotte de trains existante.
Le nouveau pilote automatique permettra aux trains de circuler à des intervalles plus courts et avec une plus grande précision, ce qui augmentera le nombre de trains en service sur la ligne, réduira les temps d'attente et répondra à la demande croissante des passagers.
Parallèlement à l'installation du niveau système de signalisation, la flotte du m2 fera l'objet d'une modernisation majeure à mi-vie sur le site Alstom de Villeneuve en Suisse, prolongeant ainsi la durée de vie des rames de métro.
Alstom ajoute que l'accord comprend également des services d'assistance technique et de gestion de l'obsolescence, garantissant un fonctionnement fiable de la ligne m2 pendant la période de transition et au-delà.
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