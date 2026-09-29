Alstom va livrer 35 trains de plus à Västtrafik pour €350 mlns

Alstom ALSO.PA a annoncé mardi avoir reçu une commande de 35 trains supplémentaires par l'agence de transports publics suédoise Västtrafik, d'une valeur d'environ 350 millions d'euros, à la suite de la levée d’une option prévue dans le contrat-cadre existant.

Dans un communiqué, le constructeur ferroviaire français a précisé qu'il s'agissait de trains à grande vitesse Avelia Stream Nordic X80 et que cette nouvelle commande portera à 80 le nombre de trains livrés à Västtrafik.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)