Alstom: va investir 10 ME dans son site de Belfort

(CercleFinance.com) - Alstom fait part de son intention d'investir 10 millions d'euros dans la construction d'un nouveau bâtiment sur son site de Belfort.



Le maire de la ville, Damien Meslot a évoqué ' une excellente nouvelle pour l'avenir économique et industriel de Belfort '.



Concrètement, ce nouveau bâtiment permettra d'augmenter la capacité industrielle du site dans l'activité de préparation à la mise en service commercial des rames à grande vitesse. Avec sa longueur de 250 mètres, il pourra accueillir une rame complète.



