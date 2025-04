Alstom: va fournir un caténaire ferroviaire en Turquie information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 10:37









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir signé un accord avec RESA Yapi Elektromekanik afin de lui fournir un système de caténaire rigide (ROCS) destiné à équiper un tronçon de la nouvelle ligne à grande vitesse entre Halkali et Kapikule, en Turquie.



Ce projet, intégré au réseau transeuropéen de transport (RTE-T), vise à accroître de 80 % le transport de passagers et de 45 % celui de marchandises dans la région d'Istanbul.



Le site de Valmadrera (Italie) assurera la conception, la production et la fourniture des composants, tandis qu'Alstom Algérie participera à l'ingénierie d'installation.



Il s'agit de la première application du ROCS sur une ligne à grande vitesse en Turquie.





Valeurs associées ALSTOM 17,4000 EUR Euronext Paris -2,71%