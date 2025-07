Alstom: va fournir 316 voitures de trains à New York information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 18:43









(CercleFinance.com) - Alstom va fournir 316 voitures de trains périurbains pour les lignes Long Island Rail Road (LIRR) et Metro-North Railroad de l'Autorité Métropolitaine des Transports de New York (New York Metropolitan Transportation Authority). Le contrat porte sur un montant de 2,0 milliards d'euros (2,3 milliards de dollars).



Le contrat comprend une option pour 242 voitures supplémentaires, pour une valeur additionnelle de 1,3 milliard d'euros au maximum (soit 1,5 milliard de dollars).



Les voitures M-9A remplaceront les voitures M-3, vieilles de 40 ans, qui étaient le plus ancien modèle en service sur les lignes de banlieue.



Le contrat devrait permettre la création de près de 300 emplois sur les deux sites de production d'Alstom situés dans le nord de l'État de New York.



' Ces nouveaux trains n'offrent pas seulement aux passagers plus de confort, de commodités et d'équipements, ils seront également fabriqués dans nos usines de l'État de New York, par de la main d'oeuvre new-yorkaise. L'investissement de la MTA dans ces trains périurbains est aussi un investissement dans les communautés locales de l'État de New York ' a déclaré Michael Keroullé, président d'Alstom Amériques.





