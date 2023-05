Alstom: un consortium lance des minibus autonomes information fournie par Cercle Finance • 30/05/2023 à 17:58

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce qu'un consortium français va déployer des minibus entièrement autonomes en centre-ville de Châteauroux.



Ce consortium prépare le lancement d'un nouveau service de transport public collectif automatisé de niveau 4 (sans opérateur à bord) et décarboné.



Le consortium regroupe: Renault Group pour la plateforme de minibus électrique robotisée, EasyMile pour le système de conduite autonome, StatInf pour la validation des éléments de logiciel critiques, Equans pour le système d'Aide à l'Exploitation et à l'Information Voyageur, Alstom pour l'infrastructure connectée de sécurité et les protocoles de communication et Keolis pour l'exploitation et la maintenance de ces nouveaux services de transport public.



Une flotte de minibus électriques automatisés de 6 mètres intégrera le réseau de transport public de Châteauroux Métropole en 2026.



Ce projet, désigné Mach2, marque une étape décisive du développement du transport public automatisé en France, et plus généralement en Europe.