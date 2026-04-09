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Alstom : surveiller la réaction au contact du support des 23E
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 10:06

Alstom bute sur la MM100 vers 25,4E et entame une rechute en direction de la MM200 qui gravite vers 23,2E : en cas d'enfoncement du récent plancher des 23E, le prochain objectif sera le comblement du "gap" des 21,94E du 4 décembre dernier.

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