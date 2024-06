Alstom : succès de l’augmentation de capital

(AOF) - Alstom achève aujourd’hui la dernière étape de son plan de désendettement annoncé avec la réalisation d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant de 1 milliard d’euros (prime d’émission incluse).

Le montant brut de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, dont le lancement a été annoncé par Alstom le 27 mai 2024, s'élève à 999 156 769 euros (prime d'émission incluse), correspondant à l'émission de 76 858 213 actions nouvelles d'une valeur nominale de 7 euros à un prix de souscription unitaire de 13 euros.

A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 10 juin 2024, la demande totale s'est élevée à plus de 1,7 milliard d'euros, représentant un taux de souscription élevé d'environ 173,4%.

74 218 528 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant environ 96,57% des actions nouvelles à émettre.

La demande à titre réductible a porté sur 59 073 502 actions nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement allouée à hauteur de 2 639 685 actions nouvelles.

Cette augmentation de capital est la dernière étape du plan de désendettement qui intègre également un programme de cession d'actifs pour environ 700 millions d'euros : cession de TMH pour 75 millions d'euros réalisée en janvier 2024 ; l'annonce de la vente de l'activité de Signalisation conventionnelle en Amérique du Nord à Knorr-Bremse AG qui générera un produit de cessions d'environ 630 millions d'euros à l'issue de la clôture de la transaction attendue durant l'été 2024.

Ce plan intègre aussi un emprunt obligataire hybride comprenant 50% de composante en capitaux propres reconnue par Moody's pour un montant de 750 millions d'euros, qui a été placé avec succès le 23 mai 2024.

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.