Alstom signe une Lettre d'intention avec le ministère des Transports de l'Irak

20 octobre (Reuters) - Alstom SA ALSO.PA : * ALSTOM ET LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE L'IRAK SIGNENT UNE LETTRE D'INTENTION EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU MÉTRO AÉRIEN DE BAGDAD * LA LETTRE D'INTENTION A ÉTÉ SIGNÉE À L'OCCASION DE LA VISITE OFFICIELLE DE MUSTAFA AL KADHIMI, PREMIER MINISTRE DE L'IRAK, À PARIS * LA LIGNE DEVRAIT S'ÉTENDRE SUR 20 KM ET COMPTER 14 STATIONS * LE MAB RELIE LA VILLE D'AL-KADIMIYA ET LE QUARTIER AL-ALAWI À LA VILLE D'AL-SHAAB EN 23 MINUTES EN TRAVERSANT LE PONT AL-SARAFIYA ET LA VILLE D'AL-SADER Texte original https://bit.ly/2IGha5I Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -2.24%