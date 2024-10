Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: signe un partenariat de deux ans avec Centech information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 15:07









(CercleFinance.com) - Alstom annonce la formalisation d'un partenariat de deux ans avec l'incubateur technologique montréalais Centech.



L'objectif est d'accélérer le développement de solutions ferroviaires innovantes et durables en collaborant avec des start-ups prometteuses du Québec et du reste du Canada.



En collaborant avec des acteurs de premier plan de l'écosystème local, ce partenariat vise à apporter des solutions innovantes aux opérateurs de transport canadiens et nord-américains.



' Ce partenariat nous permet de bénéficier d'un écosystème dynamique qui vient enrichir notre innovation dans des domaines prioritaires tels que l'intelligence artificielle, l'automatisation, l'énergie et la décarbonation. Ces futures innovations auront vocation à être intégrées dans nos produits et services afin de répondre aux besoins de nos clients partout dans le monde ' a déclaré Bruno Gutierres, Directeur de l'Innovation Ouverte chez Alstom.





