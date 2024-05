Alstom signe un contrat pour le système de trains légers en Israël

(AOF) - Alstom, membre du consortium Haifa Nazareth - Light Rail Line Ltd. et ses partenaires Electra Ltd. et Minrav Ltd. ont signé un contrat, attribué en février 2024. Il s'agit d'un contrat pour la conception, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance du système de trains légers entre Haïfa et Nazareth, avec la société Trans Israël. Le projet NofiT est évalué à 1 milliard d'euros et la part d'Alstom est évaluée à plus de 700 millions d'euros, comprenant le contrat de maintenance d'une valeur d'environ 140 millions d'euros.

La responsabilité d'Alstom comprend la conception, l'ingénierie, la fourniture, l'intégration, les essais et la mise en service du système de trains légers, incluant les voies, l'électrification, l'alimentation électrique à économie d'énergie, la signalisation, le système de communication, l'équipement du dépôt, ainsi que la fourniture et la maintenance de 54 tramways Citadis.

Electra et Minrav géreront les travaux de génie civil, de la conception à la construction. L'exploitation et la maintenance seront assurées par une entreprise commune composée d'Electra Afikim, Minrav et Alstom.

Ce projet est une première pour la promotion des transports publics dans le nord d'Israël. La ligne, qui s'étend de Haïfa à Nazareth sur 41 km avec 20 stations, sera équipée de tramways ultramodernes et devrait transporter 120000 passagers par jour avec environ 21 ans d'exploitation et de maintenance.

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.