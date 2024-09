Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: signe un contrat pour l'aéroport de Las Vegas information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 17:38









(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé la signature d'un contrat avec le département de l'aviation du comté de Clark (Nevada) pour la livraison de nouvelles navettes automatisées Innovia et la mise à niveau du système de navettes de l'aéroport international Harry Reid de Las Vegas, aux États-Unis.



Le contrat s'élève à 84 millions de dollars (soit environ 76 millions d'euros).



L'aéroport international Harry Reid a enregistré un record historique de 57,6 millions de passagers en 2023.



' Les améliorations stratégiques que nous apporterons au système de transport aéroportuaire et la livraison de voitures Innovia APM-R, les meilleures de leur catégorie, contribueront à minimiser l'impact environnemental et à améliorer l'expérience passager de millions d'usagers ' a déclaré Michael Keroullé, Président d'Alstom Amériques.





Valeurs associées ALSTOM 16,10 EUR Euronext Paris -1,11%