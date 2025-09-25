information fournie par Reuters • 25/09/2025 à 10:12

Alstom signe un contrat de signalisation pour €150 mlns au Maroc

Alstom SA ALSO.PA :

* CONTRAT DE SIGNALISATION POUR LA LIGNE KÉNITRA-SETTAT

* CONTRAT DE MODERNISATION DE LA LIGNE D'UNE VALEUR D'ENVIRON 260 MILLIONS D'EUROS, DONT 150 MILLIONS POUR ALSTOM

* INSTALLATIONS DE SIGNALISATION ET DE SÉCURITÉ SUR LA LIAISON ENTRE KENITRA ET SETTAT (RÉPÉTITION TECHNIQUE)

(Rédaction de Gdansk)

(Rédaction de Gdansk)