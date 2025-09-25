Alstom signe un contrat de signalisation pour €150 mlns au Maroc

Alstom SA ALSO.PA :
* CONTRAT DE SIGNALISATION POUR LA LIGNE KÉNITRA-SETTAT
* CONTRAT DE MODERNISATION DE LA LIGNE D'UNE VALEUR D'ENVIRON 260 MILLIONS D'EUROS, DONT 150 MILLIONS POUR ALSTOM
INSTALLATIONS DE SIGNALISATION ET DE SÉCURITÉ SUR LA LIAISON ENTRE KENITRA ET SETTAT
Texte original tinyurl.com/c2mdx9k2
(Rédaction de Gdansk)
