Alstom signe un contrat de services d'environ €90 mlns avec GWR

information fournie par Boursorama avec AFP•22.08.2025•10:48•
Le climat des affaires s'est légèrement détérioré en France en août, marqué par des opinions défavorables des chefs d'entreprises concernant leurs perspectives d'activité, indique l'Institut national de la statistique (Insee) vendredi. L'indicateur synthétisant ...
information fournie par Cercle Finance•22.08.2025•10:48•
(Zonebourse.com) - Alstom a annoncé jeudi soir la signature d'un contrat de services ferroviaires de 75 millions de livres (environ 90 millions d'euros) sur huit ans avec Great Western Railway (GWR) en vue remettre en service de 26 trains destinés à circuler dans ...
information fournie par Boursorama avec AFP•22.08.2025•10:47•
Le groupe français Air Liquide a annoncé vendredi un accord en vue d’acquérir DIG Airgas, "acteur majeur" du secteur des gaz industriels en Corée du Sud, pour 2,85 milliards d’euros. Cette opération "positionne Air Liquide sur un marché en forte croissance" et ...
information fournie par Boursorama avec Media Services•22.08.2025•10:34•
Mark Zuckerberg poursuit les manoeuvres dans sa quête d'une intelligence artificielle dépassant les capacités du cerveau humain, en attirant des "stars" du domaine pour construire son nouveau pôle IA. Avant cela, Meta mise sur les forces de Google en matière de ...
