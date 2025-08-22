information fournie par Reuters • 22/08/2025 à 09:15

Alstom signe un contrat de services d'environ €90 mlns avec GWR

Alstom SA ALSO.PA :

* ALSTOM SIGNE UN CONTRAT DE SERVICES DE HUIT ANS AVEC GREAT WESTERN RAILWAY (GWR) AU ROYAUME-UNI

* ACCORD D'UNE DURÉE DE HUIT ANS, D'UNE VALEUR D'ENVIRON £75 MLNS (EUR 90 MLNS)

Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)