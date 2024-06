Alstom signe un contrat de 430 millions d’euros pour 10 trains Aventra à Londres

(AOF) - Alstom a signé un contrat d'une valeur d'environ 430 millions d'euros pour 10 nouveaux trains Aventra de neuf voitures destinés à la ligne Elizabeth (Elizabeth Line) de Transport for London. Le contrat comprend de nouveaux trains financés à hauteur de 220,5 millions de livres sterling par le ministère des Transports britannique. La commande de Transport for London comprend également la maintenance des trains jusqu'en 2046.

Ouverte en 2022, la ligne Elizabeth connaît un nombre de passagers supérieur aux prévisions et sa flotte actuelle de 70 trains Aventra Class 345 construits par Alstom serait insuffisante pour répondre à la demande au cours de cette décennie et de la suivante.

Comme le reste de la flotte, les trains de passagers Aventra commandés seront assemblés sur le site historique d'Alstom à Derby, Litchurch Lane Works. C'est le seul site britannique qui conçoit, développe, assemble et teste des trains pour le marché britannique et pour l'exportation.

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.