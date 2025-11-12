 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 261,43
+1,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alstom signe un contrat d'environ 1,6 MdsE avec PKP Intercity en Pologne
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 12:58

Alstom a signé un contrat avec PKP Intercity, l'opérateur ferroviaire national polonais.

Le contrat porte sur la livraison de 42 rames électriques à deux niveaux (EMU) Coradia Max, ainsi que 30 ans de maintenance complète.

Le contrat, d'une valeur de 6,9 milliards de zlotys (environ 1,6 milliard d'euros), comprend également une option d'achat de 30 trains supplémentaires.

La flotte de trains Coradia Max, capable d'atteindre une vitesse de 200 km/h, sera conçue avec la contribution significative de l'équipe d'ingénieurs polonais d'Alstom et assemblée en Pologne,

' Une décennie après avoir révolutionné les voyages interurbains avec le Pendolino, nous sommes fiers de franchir une nouvelle étape avec PKP Intercity, en livrant une flotte qui incarne l'avenir du rail : plus rapide, plus écologique et plus confortable que jamais. ' a déclaré Andrew DeLeone, président d'Alstom Europe.

Valeurs associées

ALSTOM
22,9600 EUR Euronext Paris +3,42%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 13:40

    BRAVO, ALSTOM !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank