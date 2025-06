Alstom: signe deux contrats d'entretien avec Akiem information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 13:04









(CercleFinance.com) - Alstom et Akiem ont signé deux contrats pour l'entretien des locomotives Traxx.



Le premier contrat est un contrat de fourniture de matériel pour la fourniture de pièces de rechange pour 116 locomotives Traxx de la flotte d'Akiem.



Le contrat a une durée de cinq ans et un volume initial d'environ 200 pièces de rechange différentes par an.



Le deuxième contrat porte sur la fourniture et les services de la technologie de signalisation embarquée fabriquée par Alstom et installée sur les locomotives Traxx de la flotte d'Akiem.



'Avec ces contrats, Akiem innove et structure davantage le service de maintenance de sa flotte Traxx, visant à augmenter la satisfaction des clients en améliorant la disponibilité et la fiabilité des locomotives avec les plus hauts standards de sécurité' indique le groupe.





