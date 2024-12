Alstom: signe deux contrat avec Ontrain en Pologne information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 15:20









(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé la signature de deux contrats avec Ontrain en Pologne.



Le premier contrat porte sur la fourniture de 35 locomotives multisystèmes Traxx Universal de troisième génération, avec une option permettant à OnTrain d'acheter 20 véhicules supplémentaires.



Le matériel roulant concerné par ce contrat sera autorisé à circuler en Pologne, en Allemagne, en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie, en Slovénie, en Croatie et en Serbie.



Dans le cadre du deuxième contrat, Alstom fournira cinq locomotives multisystèmes Traxx Universal de troisième génération, qui vont circuler dans le corridor Est, c'est-à-dire en Pologne, en Allemagne, en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie et en Hongrie.



' Nous sommes ravis du contrat avec Ontrain, un nouvel acteur sur le marché qui a choisi nos locomotives comme base de la flotte de véhicules pour répondre aux besoins de transport en Pologne et dans la région ', a déclaré Beata Rusinowicz, directrice générale d'Alstom en Pologne, en Ukraine et dans les États baltes.





Valeurs associées ALSTOM 22,29 EUR Euronext Paris +0,63%