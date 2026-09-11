Alstom signe des contrats pour €1,2 md pour des trains à batterie en GB

Alstom ALSO.PA a annoncé vendredi avoir signé avec TransPennine Express des contrats d'une valeur de 1,2 milliard d'euros pour la fourniture et la maintenance à long terme d’une flotte de trains électriques à batterie en Grande-Bretagne.

Ces accords combinent un contrat de matériel roulant d’une valeur d’environ 930 millions d’euros et des contrats de maintenance d’une valeur d’environ 230 millions d’euros, précise Alstom dans un communiqué.

La flotte sera livrée à partir de 2032 et sa fabrication devrait débuter en 2028, est-il précisé.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)