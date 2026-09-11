 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alstom signe des contrats pour €1,2 md pour des trains à batterie en GB
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 08:47
Ajouter Boursorama à vos sources

Logo sur un bâtiment de l'usine ferroviaire Alstom à Derby

Logo sur un bâtiment de l'usine ferroviaire Alstom à Derby

‌Alstom a annoncé vendredi ​avoir signé avec TransPennine Express des contrats ​d'une valeur de 1,2 milliard ​d'euros pour ⁠la fourniture et la ‌maintenance à long terme d’une flotte ​de ‌trains électriques à batterie ⁠en Grande-Bretagne.

Ces accords combinent un contrat de ⁠matériel ‌roulant d’une valeur d’environ ⁠930 millions ‌d’euros et des ⁠contrats de maintenance d’une ⁠valeur ‌d’environ 230 millions d’euros, ​précise ‌Alstom dans un communiqué.

La flotte sera livrée ​à partir de 2032 ⁠et sa fabrication devrait débuter en 2028, est-il précisé.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van ​Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,58 -3,39%
BIOPHYTIS
0,056 -16,17%
CAC 40
8 158,68 +0,52%
2CRSI
29,12 -3,96%
GENFIT
13,88 +1,31%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank