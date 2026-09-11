Alstom signe des contrats pour €1,2 md pour des trains à batterie en GB

Logo sur un bâtiment de l'usine ferroviaire Alstom à Derby

‌Alstom a annoncé vendredi ​avoir signé avec TransPennine Express des contrats ​d'une valeur de 1,2 milliard ​d'euros pour ⁠la fourniture et la ‌maintenance à long terme d’une flotte ​de ‌trains électriques à batterie ⁠en Grande-Bretagne.

Ces accords combinent un contrat de ⁠matériel ‌roulant d’une valeur d’environ ⁠930 millions ‌d’euros et des ⁠contrats de maintenance d’une ⁠valeur ‌d’environ 230 millions d’euros, ​précise ‌Alstom dans un communiqué.

La flotte sera livrée ​à partir de 2032 ⁠et sa fabrication devrait débuter en 2028, est-il précisé.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van ​Overstraeten)