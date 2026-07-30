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Alstom s'oppose aux griefs de l'AMF sur son information financière
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 08:30
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Alstom ALSO.PA a annoncé jeudi entendre s'opposer à la notification de griefs reçue dans le cadre d'une enquête de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Ouverte durant l'exercice 2021/22, cette enquête porte sur l’information financière du groupe et le marché de son titre, rappelle le constructeur français de trains dans un communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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