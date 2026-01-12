Alstom renforce son empreinte industrielle et économique en Espagne
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 18:15
Selon une étude du cabinet EY, Alstom a généré 7316 emplois en Espagne lors du dernier exercice, dont 2917 postes directs, pour une contribution totale de 400 millions d'euros au PIB national. Le groupe a réalisé des achats s'élevant à 530 millions d'euros auprès de près de 1000 fournisseurs locaux.
En Catalogne, le site de Santa Perpètua s'affirme comme un centre technologique de référence grâce à des investissements accrus dans la numérisation et la transition énergétique, couvrant désormais 26,5% de ses besoins électriques par l'énergie solaire.
Engagé dans la décarbonation, le groupe vise la neutralité carbone d'ici 2050 et intègre des critères d'éco-conception dans ses nouveaux matériels roulants.
Comme le souligne Leopoldo Maestu, directeur général d'Alstom en Espagne : "Alstom stimule la croissance et bâtit un réseau d'affaires résilient, prêt à la compétition mondiale". Cette performance est soutenue par une présence dans un tiers des trains en circulation dans le pays.
Le titre a reculé de 0,16% aujourd'hui à Paris mais affiche une progression de 1,3% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|25,5100 EUR
|Euronext Paris
|-0,16%
A lire aussi
