Alstom renforce ses capacités de production à Belfort via un plan de recrutement massif
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 16:47
Alstom annonce le lancement d'un plan de recrutement visant à intégrer près de 200 nouveaux collaborateurs sur son site de Belfort d'ici décembre 2026.
Cette initiative répond à un accroissement majeur de l'activité, porté par des projets de trains à grande vitesse en France comme à l'international, ainsi que par un contrat d'envergure avec les Chemins de Fer ukrainiens.
Pour amorcer cette phase, une journée portes ouvertes est organisée le 31 janvier 2026 afin de recruter en priorité des soudeurs chaudronniers expérimentés en contrat à durée indéterminée (CDI).
"Notre site bénéficie d'une belle dynamique, avec des projets liés à la grande vitesse en forte croissance", a souligné David Journet, directeur du site.
Ce renforcement des effectifs s'accompagne d'un investissement de 30 millions d'euros destiné à moderniser l'outil industriel, incluant la création d'une seconde chaîne de production en chaudronnerie pour les motrices Avelia Horizon. Les recrutements s'étendront ensuite aux métiers de la logistique, de l'ingénierie et des essais pour soutenir cette accélération des cadences.
Alstom affiche un repli de l'ordre de 1,5% actuellement à Paris.
Valeurs associées
|25,8900 EUR
|Euronext Paris
|-1,15%
