Alstom renforce sa présence en Australie

Alstom a remporté une première commande de 69 millions d'euros (114 millions de dollars australiens) dans le cadre d'un contrat-cadre attribué par le ministère des Transports et des Routes principales de l'État du Queensland, en Australie. Cette première tranche concerne la phase 1 du projet ferroviaire The Wave.

Le groupe fournira son système de signalisation ETCS de niveau 2 Onvia Control sur le secteur nord de la ligne Sunshine Coast de Brisbane.

Les prestations couvrent la conception, la fourniture, les essais et la mise en service de cette technologie, qui s'inscrit dans un vaste programme de modernisation du réseau ferroviaire du Queensland.

Ce contrat s'intègre au programme ETCS de l'État, destiné à accroître la capacité du réseau et à accélérer sa transition vers une exploitation numérique. Il constitue également une étape importante dans la préparation des infrastructures de transport aux Jeux olympiques et paralympiques de Brisbane de 2032.

"Alors que le Queensland se prépare à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de 2032, Alstom est fier de mettre son expertise mondiale en signalisation numérique au service de la transformation du réseau ferroviaire de l'État", a déclaré Guillaume Tritter, directeur général d'Alstom Australie et Nouvelle-Zélande.

Le projet "Sector 1 North" vise à moderniser l'un des axes ferroviaires les plus fréquentés du sud-est du Queensland en le dotant d'une signalisation numérique à haute capacité. Le système sera déployé sur des sections existantes et nouvellement construites de la North Coast Line jusqu'à la Sunshine Coast, tout en assurant la continuité du trafic voyageurs pendant les travaux.

Alstom pilotera le volet ETCS du projet en collaboration avec Queensland Rail, l'exploitant du réseau, ainsi qu'avec plusieurs entreprises de génie civil chargées des infrastructures. Le groupe souligne que la coordination entre les différents intervenants sera un facteur clé de succès.

Selon Ling Fang, présidente de la région Asie-Pacifique d'Alstom, le système ETCS de niveau 2 du groupe est déjà exploité sur des milliers de kilomètres de voies dans plus de 35 pays. Cette technologie permet un contrôle continu des trains afin d'améliorer la sécurité, la capacité et l'efficacité des réseaux ferroviaires.

Alstom met également en avant les retombées économiques locales du projet. Celui-ci contribuera notamment au développement du Centre d'excellence de la chaîne d'approvisionnement de la mobilité du Queensland et soutiendra la création d'emplois grâce à des programmes d'apprentissage, de stages et de formation, menés en partenariat avec les écoles et universités de l'État.