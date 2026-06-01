Près de 900 interpellations lors des violences après la victoire du PSG, selon Nuñez

UEFA Champions League - Les supporters du Paris St Germain célèbrent leur victoire en Ligue des champions de l'UEFA

Les "violences urbaines" qui ‌ont suivi la victoire du PSG samedi en Ligue des champions ont ​donné lieu à 890 interpellations, selon de nouveaux chiffres dévoilés lundi par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez.

"Le total, c'est 45% de plus ​que l'année dernière", a déclaré le ministre sur France inter, précisant que 178 membres des ​forces de l'ordre avaient été blessés.

"Nous ⁠avions un gros dispositif qui a fonctionné globalement parce que nous ‌avons interpellé énormément de personnes", a-t-il défendu alors que le gouvernement fait face à de vives critiques après ​les débordements survenus à ‌Paris et dans d'autres villes de France.

Quelque 22.000 policiers ⁠avaient été déployés en France pour cette finale de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal qui s'est tenue à Budapest et ⁠a abouti à ‌un deuxième sacre européen consécutif pour le club parisien.

"Nous ⁠savions que ces célébrations allaient donner lieu à des débordements, des ‌violences urbaines, des pillages, et des attaques contre les ⁠forces de l'ordre. On avait un gros dispositif, il ⁠y avait des ‌consignes d'extrême fermeté d'interventions. C'est ce qui a été fait systématiquement", a ​ajouté Laurent Nuñez.

Sur BFMTV, le ‌président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a dénoncé lundi une "non-réponse de l'Etat" face à un "déferlement ​de violences" et appelé à un renforcement de la politique sécuritaire et migratoire, évoquant un "lien évident" des débordements avec l'immigration.

La porte-parole ⁠du gouvernement, Maud Bregeon, a pour sa part évoqué lundi sur franceinfo "un problème de violence endémique en France".

"On a un problème d'éducation, on a un problème culturel. Ça va au-delà de la question du dispositif de maintien de l'ordre", a-t-elle jugé.

(Rédigé par Blandine Hénault, avec la ​contribution de Bertrand Boucey)