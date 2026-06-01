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André Santini, maire d'Issy-les-Moulineaux depuis 1980 et ex-ministre, est mort à 85 ans
information fournie par AFP 01/06/2026 à 09:31

André Santini, alors secrétaire d'Etat à la Fonction publique, pose le 5 avril 2008 à Paris ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

André Santini, alors secrétaire d'Etat à la Fonction publique, pose le 5 avril 2008 à Paris ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

André Santini, maire depuis 1980 d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) et ancien ministre, est mort à l'âge de 85 ans, a annoncé lundi à l'AFP un de ses adjoints, confirmant une information du Parisien.

En mars, cette figure du centre-droit avait remporté la mairie d'Issy-les-Moulineaux (70.000 habitants) pour la huitième fois, au terme d'une campagne de plusieurs mois menée depuis l'hôpital à la suite d'une chute.

"Je reviens de loin", avait confié début mars l'octogénaire à ses fidèles à l'occasion d'une autorisation de sortie selon Le Parisien. Mais "il me reste un peu de sang à utiliser et un morceau de coeur", avait-il ajouté.

Maire d'Issy-les-Moulineaux, député des Hauts-de-Seine, vice-président de la Métropole du Grand Paris, président du puissant Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (Sedif) dès 1983, M. Santini a également été secrétaire d'Etat et ministre délégué entre 1986 et 1988, puis à nouveau secrétaire d'Etat de 2007 à 2009.

Sous ses mandats successifs, Issy-les-Moulineaux a notamment réussi à attirer de nombreux sièges français d'entreprises internationales, comme Coca-Cola ou Microsoft.

L'élu était visé par une information judiciaire pour harcèlement et agression sexuelle: deux hommes ayant travaillé à Issy ont accusé M. Santini pour des faits s'étendant jusqu'en mai 2022.

"Une figure de la vie politique francilienne disparaît", a réagi sur X la présidente LR de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse.

"On lui doit la transformation totale de sa ville d'Issy-les-Moulineaux qu'il chérissait et l'arrivée en Ile-de-France de nombreux sièges sociaux d'entreprises étrangères qu'il allait convaincre une par une", a-t-elle ajouté.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 10:00

    Maire pendant 46 ans... Vraiment pas très bon pour la démocratie locale. C'est 28 ans de trop.

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