Alstom remporte une nouvelle commande pour le métro de Riyad

Alstom annonce avoir signé un contrat d'une valeur d'environ 460 MEUR avec la Commission royale pour la ville de Riyad (RCRC) afin de fournir des rames de métro sans conducteur supplémentaires pour les lignes 3, 4 et 6, et de les intégrer à l'infrastructure existante de la capitale saoudienne.

Ces nouvelles rames viennent compléter la flotte existante, augmentant ainsi la capacité et permettant d'offrir des services plus fréquents. Leur maintenance sera assurée par Alstom dans le cadre du contrat d'exploitation et de maintenance (O&M) existant pour les lignes 3, 4 et 6.

Cette commande marque une nouvelle étape importante dans le partenariat de longue date entre Alstom et la RCRC et s'ajoute aux 116 rames sans conducteur déjà livrées par l'équipementier de transport au réseau de métro de Riyad, mis en service fin 2024.

Les nouveaux véhicules s'intégreront au réseau entièrement automatisé du métro de Riyad, et en particulier à la ligne jaune qui desservira l'Exposition universelle de 2030, en combinant les trains sans conducteur Metropolis d'Alstom avec sa technologie de signalisation CBTC Urbalis.

"Ensemble, ces solutions éprouvées permettent aux trains de circuler plus fréquemment aux heures de pointe, offrant ainsi des services sûrs, fiables et à haute fréquence tout en soutenant la croissance continue du réseau de métro de Riyad", selon le groupe français.