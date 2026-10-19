Alstom remporte une commande d'environ €800 mlns au Vietnam

Alstom ALSO.PA a annoncé lundi avoir remporté une première commande d'environ 800 millions d'euros au Vietnam pour la fourniture de trains Metropolis, à la suite d'un accord signé entre le groupe français et Vingroup.

Le fabricant du TGV précise dans un communiqué que les trains sont destinés à des projets de transport urbain à Hanoï et seront fabriqués sur le site Alstom de Valenciennes.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)