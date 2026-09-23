Alstom remporte un contrat de maintenance en Arabie saoudite

Alstom annonce avoir signé un contrat de cinq ans d'une valeur de 22 MEUR avec les Chemins de fer saoudiens (SAR) afin de soutenir la fiabilité et les performances quotidiennes de sa flotte "North Freight" circulant le long du corridor nord-sud du Royaume.

Reliant les sites miniers aux installations de traitement et aux points d'exportation, Alstom présente le corridor nord-sud comme une liaison ferroviaire essentielle pour l'Arabie saoudite, transportant environ 13,5 millions de tonnes de fret par an sur la ligne nord.

Afin de contribuer au maintien de la fiabilité des opérations de fret sur l'ensemble du corridor, l'équipementier de transport français fournira des services de maintenance "FlexCare Perform" destinés à assurer le bon fonctionnement des systèmes embarqués critiques installés sur la flotte de locomotives de la SAR.

Alstom mettra également en place une approche de maintenance plus proactive, combinant une surveillance en temps réel et une meilleure disponibilité des pièces de rechange afin d'améliorer la disponibilité opérationnelle de la flotte et de réduire les délais d'intervention.

Le contrat porte également sur la mise à niveau des systèmes, la documentation de maintenance, les outils numériques et la formation ciblée du personnel. Au-delà des opérations, cette initiative contribuera au développement des capacités locales. La formation et le transfert de savoir-faire accompagneront les ingénieurs, techniciens et opérateurs saoudiens.