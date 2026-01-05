 Aller au contenu principal
Alstom remporte trois contrats pour un montant total d'environ €2,5 mds
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 08:04

Alstom SA ALSO.PA :

* ALSTOM REMPORTE TROIS CONTRATS POUR UN MONTANT TOTAL D'ENVIRON 2,5 MILLIARDS D'EUROS

* UNE COMMANDE POUR LA FOURNITURE DE MATÉRIEL ROULANT À UN CLIENT DANS LA RÉGION AMÉRIQUES POUR ENVIRON 1,4 MILLIARDS D'EUROS

* UNE COMMANDE ASSOCIÉE À UN ACCORD CADRE POUR LA FOURNITURE DE MATÉRIEL ROULANT À UN CLIENT DANS LA RÉGION EUROPE POUR ENVIRON 0,6 MILLIARD D'EUROS

* UNE COMMANDE POUR LA FOURNITURE DE MATÉRIEL ROULANT SUPPLÉMENTAIRE ET LA MAINTENANCE ASSOCIÉE À UN CLIENT DANS LA RÉGION EUROPE POUR ENVIRON 0,5 MILLIARD D'EUROS

* CES COMMANDES ONT ÉTÉ ENREGISTRÉES AU TROISIÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE FISCAL 2025/26

(Rédaction de Gdansk)

