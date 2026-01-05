Alstom remporte trois contrats pour un montant total d'environ €2,5 mds

Alstom SA ALSO.PA :
* ALSTOM REMPORTE TROIS CONTRATS POUR UN MONTANT TOTAL D'ENVIRON 2,5 MILLIARDS D'EUROS
* UNE COMMANDE POUR LA FOURNITURE DE MATÉRIEL ROULANT À UN CLIENT DANS LA RÉGION AMÉRIQUES POUR ENVIRON 1,4 MILLIARDS D'EUROS
* UNE COMMANDE ASSOCIÉE À UN ACCORD CADRE POUR LA FOURNITURE DE MATÉRIEL ROULANT À UN CLIENT DANS LA RÉGION EUROPE POUR ENVIRON 0,6 MILLIARD D'EUROS
* UNE COMMANDE POUR LA FOURNITURE DE MATÉRIEL ROULANT SUPPLÉMENTAIRE ET LA MAINTENANCE ASSOCIÉE À UN CLIENT DANS LA RÉGION EUROPE POUR ENVIRON 0,5 MILLIARD D'EUROS
* CES COMMANDES ONT ÉTÉ ENREGISTRÉES AU TROISIÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE FISCAL 2025/26
Texte original nGNE8BxYtF Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer