information fournie par Reuters • 13/01/2026 à 11:25

Alstom remporte en Inde un contrat de maintenance de 5 ans pour les locomotives électriques WAG-12B

Alstom SA ALSO.PA :

* ALSTOM REMPORTE UN CONTRAT DE MAINTENANCE DE 5 ANS POUR LES LOCOMOTIVES ÉLECTRIQUES WAG-12B GRÂCE À SA COENTREPRISE AVEC INDIAN RAILWAYS (MELPL)

* LE CONTRAT COUVRE LA MAINTENANCE DE 300 LOCOMOTIVES ÉLECTRIQUES WAG-12B

* CONTRAT D'UNE VALEUR DE 62 MILLIONS D'EUROS

Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)