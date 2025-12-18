 Aller au contenu principal
Alstom remporte €1,0 md d'un contrat pour la SRLA de Melbourne
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 08:44

Alstom ALSO.PA a annoncé jeudi s'être vu attribuer, dans le cadre de l’Alliance TransitLinX, une part de 1,0 milliard d’euros d'un contrat global de 4,9 milliards d’euros par la Suburban Rail Loop Authority (SRLA) de Melbourne, en Australie.

"Ce contrat porte sur la section Est du projet de boucle ferroviaire suburbaine du gouvernement de l’État de Victoria", selon un communiqué du groupe.

"Le contrat comprend 13 rames de métro automatisées Metropolis et leur maintenance pendant 15 ans, le système de contrôle des trains basé sur les communications (CBTC) Urbalis, les solutions de cybersécurité, les communications filaires et sans fil, les portes palières en stations ainsi que l’intégration du système complet", ajoute le communiqué.

Les première rames Metropolis devraient entrer en service en 2035, précise Alstom.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

